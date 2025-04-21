Влітку розпочнеться серйозна боротьба за підписання атакувального півзахисника РБ Лейпциг Хаві Сімонса, повідомляє Mundo Deportivo.

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Англійські топ-клуби вважаються фаворитами в трансферних перегонах, але сам гравець мріє про повернення на Камп Ноу. Барселона вже вела перемовини з гравцем перед початком чемпіонату Європи 2024, але тоді 22-річний нідерландець вирішив залишитися в німецькому клубі. Головною завадою до омріяного повернення є ціна Сімонса. РБ Лейпциг оцінив гравця в 75 мільйонів євро.

Додамо, що Сімонс перебував в академії Барселони з 2010 по 2019 роки, після чого підписав контракт з ПСЖ. В паризькому клубі кар'єра у гравця не склалася і він відправився в оренду в РБ Лейпциг, який зрештою викупив його контракт.

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