Барселона вже влітку виготовлятиме футболки з логотипами нових спонсорів, на місце яких зараз конкурують музичний сервіс Spotify, компанії з ринку криптовалют VeganNation і Polkadot, а також інші бренди, повідомляє Diario SPORT.

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За прогнозами, каталонці зможуть отримувати близько 100 млн євро прибутку на рік від такої співпраці, що є рекордною сумою у футбольній історії. У таборі "блаугранас" переконані, що це допоможе клубу вийти з фінансової кризи але не поспішають з підписанням контрактів, адже пропозицій дуже багато.

Нагадаємо, нинішніми спонсорами Барси є компанії Rakuten і Beko, угоди з якими завершуються наприкінці сезону.

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