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Барселона може підсилитися Фабіаном Руїсом

18:25 226 Читать на русском
Барселона може підсилитися Фабіаном Руїсом
Фабіан Руїс / Сайт УЄФА

Каталонський гранд слідкує за одним з найперспективніших гравців збірної Іспанії.

Барселона спробує переманити хавбека Наполі Фабіана Руїса, інформує Mundo Deportivo.

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Чемпіони Іспанії слідкуватимуть за 23-річним гравцем упродовж поточного сезону, а влітку 2020-го спробують домовитися щодо його переходу. Щоправда переговори з Наполі явно не будуть простими – раніше "партенопейці" відмовилися продавати Руїса за 45 млн євро, а тепер ведуть з ним переговори щодо нового контракту.

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Нагадаємо, цього літа півзахисник став переможцем Євро-2019 у складі молодіжної збірної Іспанії, а згодом став стабільним гравцем основи і у головній команді.

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Італія Іспанія Наполі Наполі Барселона Барселона Трансфери Трансфери Барселони
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