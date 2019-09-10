Барселона може підсилитися Фабіаном Руїсом

Збірна України U-21 — 19:40 3626
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Україна U-21 – Мальта U-21 – відео голів
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Україна – Нігерія: Шевченко оголосив заявку "синьо-жовтих" на товариський матчЗбірна України — 11:50 12475
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Євро-2020: Північна Ірландія – Німеччина: перемога німців на класі, уроки пресингу від ірландців і топовий матч БрандтаЄвро-2020 — 03:41 2684
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