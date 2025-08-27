Наставник Барселони Ганс-Дітер Флік дозволить продати Ферміна Лопеса лише у випадку, якщо клуб підпише за отримані кошти центрального захисника.

Влітку Барселона попрощалася з лідером захисту Іньїго Мартінесом, який перебрався у Аль-Наср. Команда досі не підписала йому заміну, але це може змінитися в останні дні трансферного вікна, повідомляє Fichajes.

Все тому, що Ферміном Лопесом продовжують цікавитись англійські гранди. Флік раніше категорично виступав проти відходу молодого іспанця, але у випадку хорошої пропозиції клуб може її розглянути.

Німецький фахівець поставив умову клубу: якщо Барселона продасть Ферміна, то необхідно буде підписати центрального захисника. Серед найімовірніших кандидатів на переїзд в Каталонію називають Гонсало Інасіу з лісабонського Спортінга, Мурільйо з Ноттінгем Форест та Кастелло Люкеба з Атлетіко. Інасіо завдяки своєму вмінню зіграти також на лівому фланзі оборони є найбажанішим варіантом для Фліка.

Окрім цього, Барселона зможе зареєструвати Руні Бардагжі, Жерара Мартіна та Войцеха Щенсни у випадку трансферу Ферміна до Челсі за близько 50 млн євро

Якщо ж підписати нового центрального захисника не вдасться, Флік може перевести Жерара Мартіна на позицію лівого центрального захисника або спробувати там молодь з резервного складу: Андреса Куенку чи Альваро Кортеса.

