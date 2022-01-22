Барселона може зробити Spotify своїм титульним спонсором
Керівництво Барселони розглядає пропозиції щодо нового спонсора.
Музичний стрімінговий сервіс Spotify прагне стати наступним титульним спонсором Барселони, повідомляє Mundo Deportivo.
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Зараз на футболках футболістів "блаугранас" розташована реклама компанії Rakuten, контракт з якою завершується вже влітку.
Експерти очікують, що співпраця Барси зі Spotify може приносити каталонцями від 30 до 60 млн євро на рік. Spotify приваблює велика фанатська база Барселони, а в таборі іспанського гранда високо цінують фінансові можливості потенційного спонсора.
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