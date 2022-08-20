Бельєрін є одним з трьох варіантів, які Барселона розглядає на підсилення позиції правого захисника. Спортивний директор "блаугранас" Матеу Алемані вже контактував з агентом іспанця, повідомляє AS.

Барселона отримала ультиматум від Ла Ліги – оформити нові трансфери стало ще складніше

Окрім Бельєріна каталонці розглядають Хуана Фойта з Вільяреала та Тома Меньє з дортмундської Борусії. Іспанець є найбільш бюджетним з цих трьох. Зарплата Бельєріна складає 4 млн євро на рік, проте Ектор готовий піти на її зниження заради приходу в рідний клуб.

Додамо, що Барселона не може використовувати економічні важелі, щоб задовольнити вимоги фейр-плей. Саме через це клуб має проблеми з реєстрацією Кунде – для цього "блаугранас" мають продавати гравців. Бельєрін минулий сезон провів в оренді у Бетісі, де зіграв 32 матчі та віддав 5 результативних передач.

"Почуваюся дитиною, у якої нова іграшка": інтерв'ю Лєвандовскі – про перехід в Барселону, фанів Баварії і шанси взяти ЗМ