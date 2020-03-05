Барселона може підписати вінгера Валенсії – на нього полює Реал

Вінгер Валенсії Ферран Торрес зацікавив і другий іспанський топ-клуб.

Ферран Торрес потрапив до списку інтересів Барселони, повідомляє Mundo Deportivo.

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Зазначається, що контракт гравця з Валенсією завершується у 2021 році, і Торрес відхилив уже дві пропозиції щодо продовження угоди. Клаусула юного гравця становить шалені 100 млн євро, хоча "кажани" можуть погодитись продати Феррана лише за 35 млн, аби виручити якісь гроші.

До слова, Торрес провів 34 поєдинки за Валенсію в поточному сезоні, записавши до свого активу 5 голів та 6 асистів у всіх турнірах.

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