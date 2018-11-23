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Барселона може підписати хавбека Вільяреала Форналса

11:58 197 Читать на русском
Барселона може підписати хавбека Вільяреала Форналса
Пабло Форналс / фото: ФК Вільяреал

Півзахисник Вільяреала Пабло Форналс став об'єктом інтересу Барселони, яка може підписати хавбека влітку 2019 року.

Барселона роздумує над трансфером хавбека Вільяреала Пабло Форналса. 22-річний півзахисник може стати додатковою опцією "блаугранас" як в центрі поля, так і на флангах, повідомляє Marca.

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Трансферна вартість Форналса складає близько 25 млн євро, що робить потенційний трансфер півзахисника в Барселону доволі реальним.

Цікаво, що нещодавно хавбек відмовився від пропозицій двох англійських клубів, одним із яких був Вест Хем Андрія Ярмоленка. Форналс мотивував своє рішення бажанням завершити сезон у складі Віяльреала, а тому, найімовірніше, трансфер може відбутись лише влітку 2019 року.

В поточному сезоні Форналс провів 12 матчів у Ла Лізі, в яких відзначився одним голом. Нещодавно хавбек провів свій другий поєдинок за збірну Іспанії.

Контракт Форналса з Вільяреалом чинний до літа 2022 року.

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