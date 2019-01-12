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Барселона може підписати форварда суперника Шахтаря Йовіча, – MD

10:25 245 Читать на русском
Барселона може підписати форварда суперника Шахтаря Йовіча, – MD
Лука Йовіч / фото із соцмереж

Іспанська Барселона вивчає можливість підписання нападника Айнтрахта Луки Йовіча. Франкфуртці будуть суперником донецького Шахтаря в 1/16 фіналу Ліги Європи.

Молодий серб потрапив на радар "блаугранас", повідомляє Mundo Deportivo.

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Лука Йовіч вразив своєю ігровою формою у першій половині сезону (12 м'ячів плюс 4 асисти в 15-ти матчах німецької першості) та навіть потрапив до символічної збірної першого кола Бундесліги.

Скаути Барселони активно слідкуватимуть за 21-річним форвардом упродовж другої половини сезону 2018/19, а вже влітку керівництво каталонців визначиться щодо трансферу Йовіча.

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