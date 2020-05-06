Барселона може перейменувати Камп Ноу на 25 років

Керівництво Барселони не виключає укладення довготривалої угоди, предметом якої стане право на назву домашньої арени каталонців.

Нагадаємо, нещодавно "блаугранас" вперше в історії заявили про готовність перейменувати Камп Ноу заради отримання додаткових спонсорських надходжень. Залучені таким чином кошти Барса інвестує в дослідницькі проекти, які розробляються для боротьби з коронавірусом.

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Планується, що угода буде розрахована на сезон 2020/21. Втім, у клубі не виключають укладення відповідного контракту навіть на чверть століття.

"До угоди цілком можна додати ще 25 років. Дохід від першого року піде на боротьбу з коронавірусом. А інші 25 – на потреби клубу. Чому б і ні?" – цитує віце-президента Барси Жорді Кардонера ESPN.

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