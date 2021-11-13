Каталонці звертають увагу на зіркових гравців АПЛ, які зараз переживають не найкращі часи, інформує Sport.es.

Хаві хоче повернути ще одного екс-гравця Барселони, якому сам же перекрив шлях до основи

Барселона сподівалась орендувати Рахіма Стерлінга, проте Ман Сіті не горить бажанням відпускати вінгера. Альтернативою може бути хтось з тріо Челсі – Зієш, Хадсон-Одой або Пулішіч. Американця також називали потенційним новачком для Андрія Шевченка в Дженоа.

Додамо, що в січні 2019-го Челсі заплатив за Пулішіча 64 млн євро. У поточному сезоні вінгер провів лише 4 матчі та відзначився одним голом.

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