Барселона намагається вибити якомога більше активів за свого нападника Антуана Грізманна.

Захисники Атлетіко Ренан Лоді та Маріо Ермосо також фігурують в переговорах щодо обміну чемпіона світу на Сауля, повідомляє Mundo Deportivo з посиланням на Catalunya Ràdio.

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Барселона саме шукає підсилення на лівий фланг оборони, тому хоче вибити у "матрацників" більше гравців. Втім, Дієго Сімеоне не налаштований відпускати своїх важливих виконавців. Атлетіко буде наполягати на рівноцінному обміні Сауль-Грізманн.

Нагадаємо, в минулому сезоні мадридці здобули чемпіонський титул, а Барселона задовольнилася лише третім місцем.

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