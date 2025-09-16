Півзахисник Барселони Френкі де Йонг може допомогти команді на старті Ліги чемпіонів.

Френкі де Йонг поїхав з табору збірної Нідерландів раніше, ніж завершилася міжнародна пауза. Півзахисника замінили в матчі з Польщею (1:1) у відборі ЧС-2026 через дискомфорт у сідничному м'язі. Гансі Флік залишив нідерландця поза заявкою на матч з Валенсією (6:0) у четвертому турі Ла Ліги.

Як повідомляє Marca, в понеділок Френкі працював в групі з гравцями, навантаження яких було вище звичайного: футболісти, які виходили в основі проти Валенсії, обмежилися відновлювальними вправами.

Якщо відновлення пройде добре, де Йонг має шанси потрапити в заявку на матч проти Ньюкасла. Тренерський штаб Барселони зберігає позитивний настрій з цього приводу.

Нагадаємо, що Барселона зіграє проти Ньюкасла у четвер 18 вересня. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

