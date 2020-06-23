Барселона вимагає майже 400 млн євро за Фаті

Барселона дала зрозуміти потенційним покупцям, що дуже цінує свого нападника Ансу Фаті.

Манчестер Юнайтед може зробити Ансу Фаті найдорожчим гравцем в історії, запропонувавши Барсі за форварда 392 млн євро, саме таку суму вимагають у таборі каталонців, повідомляє Daily Express.

Барселона відмовилася від 150 млн Манчестер Юнайтед – "дияволи" за крок від трансферу форварда каталонців без торгів

Якщо трансфер узгодять, то він поб'є попередній рекорд – перехід Неймар за Барси в ПСЖ за 222 млн. Раніше "червоні дияволи" вже звертались до каталонців щодо 17-річного таланта, але пропозиції у 100 і 150 млн євро були відхилені.

У нинішньому сезоні Ла Ліги Фаті провів 17 матчів, в яких відзначився 5-ма голами та асистом.

Севілья розписала нічию з Барселоною: невдача каталонців як тенденція, криза нападників "блаугранас", Мессі – не Месія