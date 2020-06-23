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Барселона вимагає майже 400 млн євро за Фаті

11:29 - Читать на русском
Барселона вимагає майже 400 млн євро за Фаті
Антуан Грізманн та Ансу Фаті / Daily Express

Барселона дала зрозуміти потенційним покупцям, що дуже цінує свого нападника Ансу Фаті.

Манчестер Юнайтед може зробити Ансу Фаті найдорожчим гравцем в історії, запропонувавши Барсі за форварда 392 млн євро, саме таку суму вимагають у таборі каталонців, повідомляє Daily Express.

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Якщо трансфер узгодять, то він поб'є попередній рекорд – перехід Неймар за Барси в ПСЖ за 222 млн. Раніше "червоні дияволи" вже звертались до каталонців щодо 17-річного таланта, але пропозиції у 100 і 150 млн євро були відхилені.

У нинішньому сезоні Ла Ліги Фаті провів 17 матчів, в яких відзначився 5-ма голами та асистом.

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