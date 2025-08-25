Барселона може придбати 21-річного нападника Вільяреала Карла Етта Ейонга, повідомляє Diario SPORT.

Камерунський форвард, який відзначився голом і асистом у грі першого туру Ла Ліги проти Ов'єдо (2:0), неабияк вразив "блаугранас" своєю грою на старті сезону.

Відступні камерунця складають лише 10 мільйонів євро. Цей факт привабив половину клубів іспанського чемпіонату. Каталонці планують підписати гравця й одразу ж віддати його в оренду в інший клуб Ла Ліги.

Цей потенційний трансфер може відкрити пряму дорогу у Вільяреал Артему Довбику. "Жовта субмарина" веде активні перемовини з Ромою щодо переходу українця і додаткові 10 мільйонів якраз стануть у пригоді іспанцям в цій ситуації.

