Барселона відреагувала на інформацію про можливість виключення клубу з Кубка Іспанії

В Іспанії з'явилась інформація про ймовірність виключення Барселони з розіграшу Кубка країни 2018/19 через участь у поєдинку 1/8 фіналу проти Леванте гравця, який не мав права виходити на поле. Мова йде про захисника Хуана Брандаріса Мовілью.

У першому поєдинку 1/8 фіналу Кубка Іспанії Леванте переміг Барселону з рахунком 2:1. Матч-відповідь пройде сьогодні на Камп Ноу, початок о 22:30.

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Втім, навіть у випадку впевненої перемоги Барселона ризикує не вийти у чвертьфінал. Більше того – "блаугранас" взагалі можуть бути виключені з турніру через участь у матчі з Леванте 19-річного захисника Хуана Брандаріса Мовілью (Чумі), який провів на полі 57 хвилин, повідомляє El Mundo.

Як зазначає видання, Мовілья не мав права брати участь у поєдинку через те, що отримав дискваліфікацію за 5 жовтих карток у матчах дубля Барселони, а тому не міг вийти на полі в матч Копа дель Рей. При цьому іспанський ЗМІ посилається на статтю 56.3 Дисциплінарного кодексу, яка забороняє дискваліфікованому гравцю виходити на поле у матчі іншого турніру в складі першої команди.

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Барселона вже відреагувала на дану інформацію. Чемпіон Іспанії, посилаючись на циркуляр 28, зазначив, що до вказаної статті у листопаді 2018 року були внесені зміни. Тепер у ній вказано, що незначні дискваліфікації відбувають тільки в тому турнірі, де вони отримані, а вже більш серйозні покарання поширюються на кілька змагань, повідомляє Marca.

Барселона вважає, що Мовілья повинен був пропустити матч проти Алькояно, а не проти Леванте в Кубку Іспанії. Крім того, як зазначили каталонці, Леванте не подав апеляцію протягом визначених для цього 48 годин.

Нагадаємо, що кілька років тому (у 2015-му) Реал був виключений з Кубка Іспанії через участь у матчі проти Кадіса дискваліфікованого Дениса Черишева. Той матч завершився перемогою "вершкових" з рахунком 3:1, проте Федерація футболу Іспанія прийняла рішення дискваліфікувати "королівський клуб".

Варто відзначити, що в поточному сезоні 19-річний Мовілья виходив на поле у складі першої команди Барселони виключно у матчах Кубка Іспанії.

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