Минулого літа не лише Баварія контактувала з представниками воротаря збірної Німеччини, який досі не узгодив новий контракт із Барселоною, повідомляє Mundo Deportivo.

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За інформацією видання, у послугах тер Штегена також був зацікавлений Ювентус, але найактивнішими у переговорах були Челсі та Інтер. Спочатку лондонці, а пізніше міланці вмовляли голкіпера відмовитися від нової угоди з Барсою, а влітку 2021-го приєднатися до їхньої команди. Однак німець не пристав на такі пропозиції і налаштований залишитися на Камп Ноу.

Нагадаємо, тер Штеген перейшов у Барселону в липні 2014 року з менхенгладбахської Борусії за 12 млн євро. У складі каталонців воротар виграв Лігу чемпіонів сезону 2014/15, Суперкубок УЄФА (2015), а також по 4 рази чемпіонат і Кубок Іспанії. Чинний контракт 28-річного німця з "синьо-гранатовими" розрахований до літа 2022 року.

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