Леон мав зіграти на КЧС, який пройде в США влітку, в одній групі з Челсі, Фламенго та Есперансом. Утім, мексиканський клуб дискваліфікували.

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Девід Фейтельсон розповів, що ФІФА серйозно розглядала запрошення Барселони на турнір. Щоправда, "кулес" вже визначилася зі своїми планами на міжсезоння. Як повідомляє AS, команда вирушить в тур по Азії, в якому зіграє з Сеулом, Чунбуком або Сувоном. Також планується матч в Японії.

Барселона, яка вже гарантувала собі дохід за тур у розмірі 15 млн, сподівається збільшити цю суму ще на 5 млн.

Керівництво "кулес" розуміє привабливість КЧС з погляду престижу і фінансових заохочень, але з іншого боку турне дозволить краще приготуватися до нового сезону і ймовірного фіналу Суперкубка УЄФА, якщо, звісно, Барселона виграє Лігу чемпіонів.

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