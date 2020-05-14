Барселона могла підписати Роналду, але обрала провальний варіант

Кріштіану Роналду перебував на радарі каталонських скаутів, але вони підписали його товариша.
Колишній спортивний директор Барселони Роберт Фернандес розкрив цікаві подробиці з біографії п'ятиразового володаря "Золотого м'яча". Виявляється, португалець міг стати легендою Камп Ноу, а не мадридського Реала.
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"У 2003-му Валенсія делегувала мене на товариський турнір у Францію. Ми шукали талановитих футболістів. Там завжди було повно перспективних гравців. Роналду добре себе проявив у матчі за Португалію, тому я вирішив поспілкуватись з Жорже Мендешем. Тоді ж помітив скаута Барселони, який також цікавився Кріштіану. Ми перекинулись декількома словами в готелі. Я відзначив високий рівень Роналду, і водночас похвалив його партнера – Куарежму: "Він – прекрасний футболіст". Не знаю, з чим це пов'язано, але того літа Барса вирішила підписати Рікарду, а не Роналду. Що з цього вийшло – усім добре відомо", – розповів Роберт Фернандес в інтерв'ю Super Deporte.
Нагадаємо, що Куарежма провів на Камп Ноу сезон 2003/04, відзначившись одним голом у 28-ми неповних матчах. Цього ж літа Роналду перебрався в МЮ, де виграв свій перший "Золотий м'яч", а потім став легендою Реала.
Роберт Фернандес працював спортивним директором Барселони з 2015-го по 2018-й. На його совісті – провальні трансфери Дембеле і Коутінью.
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