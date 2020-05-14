Барселона могла підписати Роналду, але обрала провальний варіант

Роналду міг перебратись на Камп Ноу, але став легендою Реала

Кріштіану Роналду перебував на радарі каталонських скаутів, але вони підписали його товариша.

Колишній спортивний директор Барселони Роберт Фернандес розкрив цікаві подробиці з біографії п'ятиразового володаря "Золотого м'яча". Виявляється, португалець міг стати легендою Камп Ноу, а не мадридського Реала.

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"У 2003-му Валенсія делегувала мене на товариський турнір у Францію. Ми шукали талановитих футболістів. Там завжди було повно перспективних гравців. Роналду добре себе проявив у матчі за Португалію, тому я вирішив поспілкуватись з Жорже Мендешем. Тоді ж помітив скаута Барселони, який також цікавився Кріштіану. Ми перекинулись декількома словами в готелі. Я відзначив високий рівень Роналду, і водночас похвалив його партнера – Куарежму: "Він – прекрасний футболіст". Не знаю, з чим це пов'язано, але того літа Барса вирішила підписати Рікарду, а не Роналду. Що з цього вийшло – усім добре відомо", – розповів Роберт Фернандес в інтерв'ю Super Deporte.

Нагадаємо, що Куарежма провів на Камп Ноу сезон 2003/04, відзначившись одним голом у 28-ми неповних матчах. Цього ж літа Роналду перебрався в МЮ, де виграв свій перший "Золотий м'яч", а потім став легендою Реала.

Роберт Фернандес працював спортивним директором Барселони з 2015-го по 2018-й. На його совісті – провальні трансфери Дембеле і Коутінью.

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