Спортивний директор Барселони Деку розглядає різні варіанти, якщо не вдасться підписати нападника Атлетіка та збірної Іспанії Ніко Вільямса.

"Кулес" влітку хочуть посилити склад нападником. Керівництво "блаугранас" вважає пріоритетною ціллю трансфер Ніко Вільямса з Атлетіка. Утім, Барселона підготувалася й до можливого зриву трансферу.

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За інформацією журналіста El Chiringuito TV Маркоса Беніто, каталонці цікавляться Максіміліано Араухо, що належить Толуці. У контракті 24-річного футболіста передбачені відступні в розмірі 20 млн євро. Араухо розглядається тільки як альтернатива Ніко Вільямсу.

Зазначається, що Деку, спортивний директор Барселони, уважно стежить за виступами уругвайця на Кубку Америки. У вищій лізі Мексики в сезоні-2023/24 Араухо провів 34 матчі та забив 3 голи.

Нагадаємо, що уругвайським вінгером у 2021 цікавився Шахтар, але трансфер так і не відбувся.

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