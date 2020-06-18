Барселона має три серйозні втрати перед матчем проти Севільї

Де Йонг і Мессі / Getty Images

Барселона не зможе розраховувати на всіх своїх гравців у поєдинку 30 туру Прімери із Севільєю.

Чинні чемпони Іспанії на своєму офіційному сайті повідомили про три втрати.

Екс-тренер Барселони отримав смертельний діагноз – йому лише 53

Серхі Роберто і Френкі де Йонг пропустять гру через травми. Самюель Умтіті також має проблеми зі здоров'ям, але про його відсутність було відомо заздалегідь – француз перебрав жовтих карток.

Нагадаємо, матч Севілья – Барселона відбудеться 19 червня, початок о 23:00. Каталонці очолюють турнірну таблицю, а їхній суперник продовжує боротьбу за зону Ліги чемпіонів.

15-річний "новий Мессі" перебуває на порозі шаленого рекорду Ла Ліги – він може перевершити усіх легенд, включно з Лео