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Барселона має три серйозні втрати перед матчем проти Севільї

16:14 - Читать на русском
Барселона має три серйозні втрати перед матчем проти Севільї
Де Йонг і Мессі / Getty Images

Барселона не зможе розраховувати на всіх своїх гравців у поєдинку 30 туру Прімери із Севільєю.

 

Чинні чемпони Іспанії на своєму офіційному сайті повідомили про три втрати.

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Серхі Роберто і Френкі де Йонг пропустять гру через травми. Самюель Умтіті також має проблеми зі здоров'ям, але про його відсутність було відомо заздалегідь – француз перебрав жовтих карток.

Нагадаємо, матч Севілья – Барселона відбудеться 19 червня, початок о 23:00. Каталонці очолюють турнірну таблицю, а їхній суперник продовжує боротьбу за зону Ліги чемпіонів.

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Теги
Севілья - Барселона Серхі Серхі Роберто Самюель Самюель Умтіті Барселона Барселона Іспанія Френкі Френкі де Йонг
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