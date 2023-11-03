Півзахисник Педрі провів кілька тренувань і потрапив до заявки на матч чемпіонату проти Реала Сосьєдад (4 листопада).

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Молодий хавбек пропустив понад 2 місяці через травму стегна. Барселона не форсувала відновлення, тому Педрі пропустив матч ЛЧ з Шахтарем і навіть Класіко. Втім, до другої зустрічі з "гірниками" (7 листопада) він точно має бути у формі. Натомість Френкі де Йонг ще не готовий допомогти команді, інформує інсайдер Тоні Хуанмарті. Повернення нідерландця очікується 25 листопада у грі проти Райо.

Нагадаємо, у Ла Лізі Барселона відстає від Реала і Жирони на 4 очки. Група ЛЧ складається значно успішніше – перше місце з максимумом балів після 3 турів.

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