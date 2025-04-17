Барселона, ПСЖ, Інтер та Арсенал після виходу у півфінал Ліги чемпіонів отримали нові статистичні вердикти щодо шансів на підсумкову перемогу в турнірі.

Статистичний портал Opta Analyst після завершення чвертьфіналів оприлюднив новий прогноз щодо переможця ЛЧ 2024/25.

Зінченко вступив у перепалку з Вінісіусом під час чвертьфіналу ЛЧ – вінгера Реала розлютила поведінка українця

Фаворитом став Арсенал, який впевнено розібрався з Реалом. "Канонірам" нарахували 28,7% шансу вперше у своїй історії підняти над головою "вухатого". Далі йде Інтер – 25,5%. ПСЖ поставили на третє місце серед претендентів (24%), а Барселона несподівано стала головним аутсайдером (21,8%), хоча перед чвертьфіналами саме каталонцям давали найбільше шансів на перемогу в усьому турнірі.

With the 2024-25 UEFA Champions League quarter-finals done and dusted, we're now left with the final four teams.



Who will win the competition? Here's what the Opta supercomputer thinks after tonight... — Opta Analyst (@OptaAnalyst) April 16, 2025

До слова, прогноз Opta Analyst на 1/4 фіналу був ідеальним! Ще 7 квітня перед першими матчами їхній суперкомп'ютер передбачив, що Арсенал, ПСЖ, Барселона та Інтер мають перевагу над Реалом, Астон Віллою, Борусією Д і Баварією відповідно. Рейтинги засновані на історичних та нещодавніх виступах команд. Змагання загалом моделюється 10 000 разів, щоб створити остаточний прогноз для кожного клубу.

Нагадаємо, у півфіналах Арсенал зійдеться з ПСЖ, а Барселона гратиме проти Інтера. Перші матчі відбудуться 29/30 квітня, другі – 6/7 травня.

"Це провидіння": у тіньового фаворита ЛЧ вселився Лунін – унікальні захисники-бомбардири й поголовна віра в Мбаппе