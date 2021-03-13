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Фаті зіткнувся з чималими проблемами упродовж свого відновлення і навіть двічі лягав під ніж. Юний вінгер не грав з листопада минулого року, проте все ж зберігає надію допомогти команді у поточному сезоні. Якщо все буде добре, то на початку квітня він тренуватиметься на футбольному полі. Є висока імовірність, що 18-річний нападник зіграє у останніх турах Прімери та буде претендувати на місце у складі збірної Іспанії перед Євро-2020.

Додамо, що у поточній кампанії Фаті встиг провести 10 матчів, відзначився 5 голами та 4 асистами.

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