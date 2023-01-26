Прихильникам "синьо-гранатових" не варто чекати активної трансферної політики від Жоана Лапорти до кінця січня.

Мессі в Барселоні не буде / Getty Images

Барселона практично не має вибору на зимовому трансферному ринку. Через жорсткі фінансові правила Ла Ліги каталонці опинилися у глухому куті, а якісно покращити склад практично неможливо.

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Каталонці можуть витратити тільки 3 мільйони євро до кінця сезону (з урахуванням зарплати). Ла Ліга де-юре дозволяє клубу підписати новачків, але тут є нюанси. Гравець повинен прийти на правах вільного агента, або в оренду до кінця сезону без права викупу. При цьому потрібно вкластися у вказану суму, повідомляє Sport.es.

Відповідно, Хаві навряд чи може розраховувати на серйозне підсилення, адже знайти якісного гравця за таких умов практично неможливо. Догравати нинішню кампанію, найімовірніше, доведеться поточним складом.

Нагадаємо, Барса очолює турнірну таблицю Ла Ліги, випереджаючи Реал на 3 очки. Також "синьо-гранатові" вийшли у півфінал Кубка Іспанії та зіграють у плей-офф Ліги Європи.

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