Спортивний директор "блаугранас" Матеу Алемані сподівається запросити ще 3 новачків до кінця зимового трансферного вікна, стверджує Sport.es.

Барселона намагається знайти місце для екс-зірки Челсі – він згоден заробляти крихти замість 540 тисяч фунтів на тиждень

Йдеться про позиції центрального і лівого захисників, а також центрфорварда. Втім, Барселона має вкрай обмежений бюджет після коштовного трансферу Феррана Торреса. Каталонці можуть розраховувати виключно на запрошення вільних агентів або оренди. При цьому зарплата новачків повинна бути дуже скромною або ділитися з клубом-власником.

Нагадаємо, раніше Барселона запросила Дані Алвеса вільним агентом і оформила перехід Феррана Торреса за 55 млн+10 млн євро бонусами.

Барселона поступилася Атлетіку й вилетіла з Кубка Іспанії – Педрі і дебютний гол Торреса не зупинили розкішний Більбао