Португальський креативник Жоау Феліш має варіанти залишитися в Барселоні на наступний сезон.

Барселоні доведеться витратити чимало грошей, щоб викупити Феліша. Атлетіко вимагає 80 мільйонів євро за трансфер наступного літа, повідомляє Sport.

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Мадридці готові отримати гроші трьома траншами, однак Барса все одно не може дозволити собі витратити цю суму, тому шукає інші способи втримати Жоау.

Феліш може ще сезон провести в Каталонії на правах оренди, а вже влітку 2025-го Барселона планує викуп португальця за 40 мільйонів євро.

Феліш перейшов у Барсу з Атлетіко та відразу став важливим елементом в команді Хаві.