Каталонський клуб давно стежив за словаком, а на початку 2024 року перейшов до дій. Напередодні очних матчів з Наполі в Лізі чемпіонів Хаві Ернандес, який тоді був головним тренером, відкрито говорив, що хотів би бачити Лоботку в Барселоні.

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Це були не просто розмови, клуб перейшов до дій. Наприкінці березня президент "синьо-гранатових" Жоан Лапорта підтвердив, що над трансфером працюють. Однак відставка Хаві, схоже, змінила плани. Агент Лоботки Браніслав Ярусек повідомив, що переговори зависли у повітрі.

"Ми узгодили умови з Барселоною, але відбулася зміна тренера. Клуб має деякі фінансові проблеми, і ситуація незрозуміла. Це ще не кінець, ситуація розвивається. Про якість Лоботки знають усі. Це знають у Барселоні, Мадриді та Англії. Він може повернутися до Наполі на передсезонну підготовку, і всі будуть щасливі. Нині це найімовірніший варіант", – цитує Ярусека meczyki.

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