Напередодні Хаві Ернандес отримав бажане підсилення: до команди приєднались Франк Кессьє та Андреас Крістенсен, колишні лідери Мілана та Челсі відповідно.

Барселона офіційно підписала Крістенсена, прописавши шалену клаусулу

Як інформує COPE, гравці вже приступають до тренувань, але поки офіційно їх зареєструвати не можуть. Наразі Барса має попрацювати над трансферами "на вихід", щоб покращити своє фінансове становище і дотриматись ліміту.

Гравцем, який частково може розв'язати проблему, є Френкі де Йонг. А точніше його потенційний перехід у Манчестер Юнайтед за понад 75 мільйонів євро.

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