"Цей матч для футболістів, які хочуть проявити себе і спробувати показати, що вони все ще живі, хоча багато людей вважають навпаки.

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З моєї точки зору, у Атлетіко на сьогодні найкраща команда в Ла Лізі, вони кращі не тільки за Барселону. Вони будуть фаворитами, але Барса завжди залишається Барсою", – цитує Ето'О Diario Sport.

Нагадаємо, центральний матч 8-го туру Ла Ліги, де чинний чемпіон Іспанії прийматиме Барселону, відбудеться 2 жовтня, початок о 22:00. До поєдинку "матрацники" підходять на 4-й сходинці, каталонці – на 7-й.

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