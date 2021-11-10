Барселона матиме нового спонсора на футболках – угода принесе клубу 9 млн за півроку
Барселона знайшла додаткове джерело доходів завдяки вільному місцю на формі.
Каталонський клуб досяг принципової домовленості з криптовалютною компанією Chiliz, інформує Mundo Deportivo.
Хаві вже влаштовує свої порядки в Барселоні – жорстка система штрафів, дієта, заборона нічних гулянок та екстриму
Контракт на 9 млн євро розрахований до червня 2022 року. Написи Chiliz з'являться на верхній частині лівого рукава футболок Барселони. У минулому сезоні там розташовувалось лого турецького виробника побутової техніки Beko, однак керівництво "блаугранас" не знайшло заміну перед початком поточної кампанії.
Нагадаємо, нещодавно Барселона отримала і нового тренера – легендарний Хаві підпиав контракт до 2024 року.
Барса презентувала Хаві: божевільні співи з Лапортою, зауваження ветеранам, меседж Дембеле і Мессі