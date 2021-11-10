Каталонський клуб досяг принципової домовленості з криптовалютною компанією Chiliz, інформує Mundo Deportivo.

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Контракт на 9 млн євро розрахований до червня 2022 року. Написи Chiliz з'являться на верхній частині лівого рукава футболок Барселони. У минулому сезоні там розташовувалось лого турецького виробника побутової техніки Beko, однак керівництво "блаугранас" не знайшло заміну перед початком поточної кампанії.

Нагадаємо, нещодавно Барселона отримала і нового тренера – легендарний Хаві підпиав контракт до 2024 року.

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