Барселона – Леванте – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Барселона розгромила Леванте у себе вдома та вийшла у 1/4 фіналу Кубка Іспанії. Дивіться відео голів та огляд матчу Барселона – Леванте.

Кубок Іспанії 2018/2019, 1/8 фіналу, матч-відповідь

Барселона – Леванте – 3:0 (перший матч – 1:2)

Голи: Дембеле, 30, 31, Мессі, 54

Барселона – Леванте: перемога каталонського класу, проблема проходу до чвертьфіналу Кубка і крутість Дембеле та Айтора

"Блаугранас" вдома у матчі-відповіді 1/8 фіналу вдома приймали Леванте, який виграв першу гру. Вже в першому таймі курйозний дубль Усмана Дембеле нівелював перевагу гостей, а в другому таймі Ліонель Мессі встановив остаточний рахунок.

Барселона наразі офіційно проходить далі, але тепер рішення за Королівською Федерацією футболу Іспанії.