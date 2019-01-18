Барселона розгромила Леванте та пройшла у чвертьфінал Кубка Іспанії

Барселона завдяки голам Усмана Дембеле та Лео Мессі перемогла Леванте у матчі-відповіді 1/8 фіналу Кубка Іспанії.

Кубок Іспанії 2018/2019, 1/8 фіналу, матч-відповідь

Барселона – Леванте – 3:0 (перший матч – 1:2)

Голи: Дембеле, 30, 31, Мессі, 54

Барселоні після першого матчу потрібно було відігруватись, тому Ернесто Вальверде виставив майже основний склад, який одразу ж захопив ініціативу на полі Камп Ноу. Леванте за перший тайм не мав жодного моменту, крім дальнього неточного удару Кампаньї, але і Барса за стартові 30 хвилин не змогла зломити спротив "жаб". Каталонці дещо поспішали, що вилилось у брак при останніх передачах, однак моменти все одно були.

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Так, на 15-й хвилині Айтору в красивому стрибку довелося витягувати м'яч з лівого кута після штрафного у виконанні Мессі. На 25-й Лео уникнув офсайду, увірвався в карний майданчик та пробив поміж ніг голкіперу, однак той встиг скластися та врятувати Леванте. На 27-й після прориву аргентинця та навісу на голову Відаля м'яч пролетів над поперечиною, а на 29-й з дистанції потужно вистрілив Артур – трохи неточно. Здавалося, що Леванте стримає натиск Барселони, але далі сталася катастрофа.

На 30-й хвилині каталонці відкрили рахунок. Мессі підхопив м'яч на правому фланзі, пройшов до лінії штрафного та віддав на Дембеле, а той прибравши захисника, опинився перед воротарем. Інший захисник спробував вибити м'яч з-під ніг Усмана, але той від ноги француза по дузі пішов у ворота. Айтор зробив неймовірний стрибок уверх, але не зміг вибити круглого – 1:0! Через хвилину йому знову довелося пропускати прикрий гол: Мессі вивів Дембеле віч-на-віч, а Усман, обійшовши голкіпера, перекинув м'яч у ворота прямо над ним – 2:0. За Айтора було дуже прикро, адже він трохи зачепив круглого.

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Надалі Барселона продовжила громити оборону суперника, але Айтор тримав Леванте у грі. Так, на 39-й хвилині він відбив удар Мессі впритул після виходу віч-на-віч, а на 44-й не дав забити Коутінью після аналогічного прориву – причому потім він ще й відбив добивання Лео з близької відстані. Між цими моментами розташувався вихід Дембеле, який Айтор не зміг відбити – м'яч просто не влучив у ворота. Перший тайм залишив "жабам" шанс на продовження боротьби.

Втім, на старті другого все закінчилося. Спочатку Коутінью в черговий раз опинився перед воротарем після пасу з глибини й навіть забив, але гол не зарахували через офсайд. Барселона не зупинилася, і вже через чотири хвилини Нельсон Семеду гарною передачею вивів Лео на ворота, а той без проблем прошив Айтора – 3:0. Це був кінець Кубку Іспанії для Леванте, але Барса не збиралася зупинятися: так, на 73-й Дембеле з лінії штрафного пробив у сантиметрах від штанги, а Луїс Суарес на 77-й ледь не закинув м'яч за комірець Айтору – той в останній момент зміг перевести м'яч над поперечиною. Луїс міг забити на 88-й, однак його удар впритул прилетів прямо в обличчя захиснику, після чого вже Леванте міг розмочити рахунок зусиллями Боатенга – каталонців врятувала штанга! Це був останній момент у грі, в якій господарі святкували розгромну перемогу.

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Таким чином, Барселона із загальним рахунком 4:2 пройшла Леванте у Кубку Іспанії, відплативши за поразку в першому матчі та прорвавшись у чвертьфінал. Щоправда, його вихід знаходиться під питанням через можливість відсторонення за використання дискваліфікованого Чумі у попередній зустрічі – втім, цим питанням вже будуть займатися дисциплінарні органи.