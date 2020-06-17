Голи Мессі і юного Фаті у відеоогляді матчу Барселона – Леганес – 2:0

Іспанія — 03:00 2294
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Реал розгромив Валенсію: "вершкові" great again, бенефіс дуету Бензема та Азара, тіньовий герой Кроос і тріумф Асенсіо
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"Я його забрав із Валенсії": Суркіс – про трансферні пріоритети Динамо та готовність продати лідерів командиУкраїна — 18 черв 6053
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Україна дізналася календар матчів Ліги націй і регламент жеребкування відбору ЧС-2022 – важкий шлях та проблемиЗбірна України — 18 черв 8679
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Зоря вимагає термінового перегляду рішення щодо дискваліфікації Лєднєва – клуб звинувачує КДК УАФ в упередженостіУкраїна — 18 черв 1019
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Суркіс озвучив зарплати в Динамо – найвисокооплачуванішим гравцем є українецьУкраїна — 18 черв 45729