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Голи Мессі і юного Фаті у відеоогляді матчу Барселона – Леганес – 2:0

17 червня 09:59 - Читать на русском
Голи Мессі і юного Фаті у відеоогляді матчу Барселона – Леганес – 2:0
Барселона – Леганес – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Барселона перемогла Леганес в рамках 29-го туру Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу Барселона – Леганес на Футбол 24.

42’ Ансу Фаті
69’ Ліонель Мессі
 
42’ Ансу Фаті
69’ Ліонель Мессі

Леганес чинив гідний опір іменитому супернику в першому таймі, однак відкрити рахунок вдалося саме каталонцям. 17-річний Ансу Фаті отримав м'яч на лінії карного майданчика і точно пробив у правий нижній кут.

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В середині другої половини забив Грізманн, але гол скасували через офсайд. Барселона не робила з цього трагедії, і вже через кілька хвилин зусиллями Мессі заробила пенальті. Вирок виконав сам аргентинець – 2:0.

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Іспанія Барселона Барселона Відеоновини Барселона - Леганес Леганес Леганес
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