Голи Мессі і юного Фаті у відеоогляді матчу Барселона – Леганес – 2:0

Барселона перемогла Леганес в рамках 29-го туру Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу Барселона – Леганес на Футбол 24.

Леганес чинив гідний опір іменитому супернику в першому таймі, однак відкрити рахунок вдалося саме каталонцям. 17-річний Ансу Фаті отримав м'яч на лінії карного майданчика і точно пробив у правий нижній кут.

Барселона не без труднощів переграла Леганес: тінь Вальверде над Камп Ноу, провал Грізманна, Фаті та Мессі рятують свято

В середині другої половини забив Грізманн, але гол скасували через офсайд. Барселона не робила з цього трагедії, і вже через кілька хвилин зусиллями Мессі заробила пенальті. Вирок виконав сам аргентинець – 2:0.