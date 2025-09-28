Епідемія травм у Барселоні продовжується. На тренуванні перед матчем проти Реал Сосьєдада невеличкого ушкодження зазнав Марк Касадо, інформує Diario SPORT.

Медичні працівники Барселони вдалися до запобіжного заходу, але очікується, що 22-річний гравець не отримав серйозної травми, а тому зможе зіграти з незначним дискомфортом 28 вересня проти баскської команди. А вже 1 жовтня на команду Гансі Фліка очікує гра проти ПСЖ у Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, що раніше Барселона втратила через ушкодження Рафінью, Жоана Гарсію та Ферміна Лопеса. А до цього Гаві вилетів на 5 місяців через травму коліна.

