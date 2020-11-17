Каталонський клуб під час зимового трансферного вікна буде намагатися підсилити центр захисту.

Головний тренер Барселони Рональд Куман проситиме клуб про посилення захисної лінії в зимове трансферне вікно, повідомляє Goal з посиланням на іспанські ЗМІ.

Барселона взимку шукатиме нові команди для двох перлин академії – на Камп Ноу їм не дають жодного шансу

За інформацією видання, нідерландський фахівець не задоволений надійністю тандему Піке-Лангле і хоче нового центрбека. Пріоритетним варіантом залишається вихованець клубу Ерік Гарсія, але переговори з Ман Сіті дуже складні, тому у каталонців уже є альтернатива.

Зазначається, що Барса готова забрати у Челсі Антоніо Рюдігера. Лондонський клуб не проти такого розвитку подій, оскільки в нинішньому сезоні гравець не має стабільного місця у складі лондонців. Захисник збірної Німеччини з радістю б перебрався на Камп Ноу.

Додамо, що у нинішньому сезоні 27-річний гравець поки не провів жодного матчу в АПЛ, а у всіх турнірах з'являвся на полі в складі Челсі лише 2 рази. Водночас Рюдігер зіграв 7 матчів за свою національну команду. Зокрема, повністю провів обидва поєдинки проти України.

"Кричуще неподобство та фатальний сигнал". Німецькі ЗМІ обурені поєдинком з Україною та поляризують Зінченка