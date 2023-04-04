"Мене ніколи не просили надавати перевагу Барселоні під час суддівства. Ні я, ні мої колеги не можемо цього визнати, тому що цього просто не було. Негрейра ні на що не впливав.

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Негрейра був лише декоративною фігурою в суддівському комітеті. У нас він ні на що не впливав. Втім, коли ви платите віце-президенту суддівства ліги, у глибині душі ви думаєте, що він принесе вам користь. Я думаю, що Барселона купилася на його брехню. У нашій кар’єрі ніхто ніколи не казав нам судити Барселону інакше, ніж інші команди. Ми розмовляли з іншими арбітрами, і всі дійшли висновку, що Негрейра збрехав Барселоні, а вони купили його брехню за ціною золота", – наводить слова Саморано Barça Universal.

Нагадаємо, Барселона опинилася в епіцентрі скандалу через багаторічну співпрацю з Енрікесом Негрейрою. Клуб платив колишньому віце-президенту Комітету арбітрів Іспанії за певні послуги, в які нібито входили призначення "зручних" суддів і гарантія привілеїв під час матчів.

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