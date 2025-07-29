Барселона презентувала нову гостьову форму на сезон 2025/26 через філософську колаборацію з Nike, у центрі якої – дух "Mamba Mentality". Презентація з’явилася в офіційному акаунті клубу в соцмережі X.

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Новий комплект поєднує футбольну ментальність Барселони з ідеологією, яку пропагував Кобі Браянт: постійне самовдосконалення, стійкість і повна віддача кожному процесу. Саме ці принципи легендарного баскетболіста лягли в основу книги "The Mamba Mentality: How I Play" (2018), яка й стала джерелом натхнення для дизайнерів.

Нова форма виконана у стильному золотому кольорі з фіолетовими акцентами – як символ спадщини Кобі та лос-анджелеської естетики. Вона покликана передати поєднання мистецтва Барселони та непохитної волі до перемоги.

Таким чином клуб підкреслює не лише візуальну ідентичність, а й внутрішнє перезавантаження: команду, яка прагне не просто грати красиво, а знову домінувати на всіх фронтах.

Better is the only choice. FC Barcelona’s purest expression of footballing perfection meets the constant growth mindset of Mamba Mentality.#NikeFootball @nike @nikefootball pic.twitter.com/7ixX2vJoTf — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 29, 2025

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