Каталонці розмовляли з агентами форварда Арсенала П'єр-Емеріка Обамеянга щодо можливості переїзду габонця у Барселону, повідомляє журналіст Фабріціо Романо у Twitter.

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Сторони контактували кілька тижнів тому, ще до зміни наставника у іспанському клубі. Після приходу Рональда Кумана на тренерський місток Барси, фахівець забракував трансфер Обамеянга, натомість визначив пріоритетною ціллю нападника Ліона Мемфіса Депая.

У минулому сезоні АПЛ П'єр-Емерік провів 36 матчів, в яких відзначився 22-ма голами та 4-ма асистами.

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