Барселона контактувала з агентами ван Дейка, – ЗМІ

Барселона мала намір підписати зіркового захисника Ліверпуля, але щось пішло не так.

Вірджил ван Дейк потрапив на радари каталонців, повідомляє Mirror. Представники Барси вже спілкувались з агентами нідерландця, але отримали категоричну відмову.

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28-річний захисник приєднався до табору Ліверпуля в січні 2018 року, ставши найдорожчим захисником у світі (75 млн євро). За цей час Вірджил став незамінним гравцем команди Клоппа та допоміг своїй команді здобути титул Ліги чемпіонів сезону 2018/19.

В минулому сезоні АПЛ ван Дейк провів 38 матчів, в яких відзначився 4-ма голами та трьома асистами.

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