toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІГА ЄВРОПИ ТРАНСФЕРИ

Барселона контактувала з агентами ван Дейка, – ЗМІ

16:14 409 Читать на русском
Барселона контактувала з агентами ван Дейка, – ЗМІ
Вірджил ван Дейк / Фото AFP

Барселона мала намір підписати зіркового захисника Ліверпуля, але щось пішло не так.

Вірджил ван Дейк потрапив на радари каталонців, повідомляє Mirror. Представники Барси вже спілкувались з агентами нідерландця, але отримали категоричну відмову.

Манчестер Юнайтед готовий побити трансферний рекорд ван Дейка заради захисника Лестера

28-річний захисник приєднався до табору Ліверпуля в січні 2018 року, ставши найдорожчим захисником у світі (75 млн євро). За цей час Вірджил став незамінним гравцем команди Клоппа та допоміг своїй команді здобути титул Ліги чемпіонів сезону 2018/19.

В минулому сезоні АПЛ ван Дейк провів 38 матчів, в яких відзначився 4-ма голами та трьома асистами.

Трансфер Неймара, майбутнє Грізманна і де Лігта: ядерний виступ президента Барселони, на який відповіли ПСЖ та Атлетіко

blog_ava
Даліч назвав помилкою скандальне відео "динамівців" зі "Слава Україні" на ЧС-2018: Сподіваюся, це ніколи не повториться
13:22
2361
Теги
Трансфери Вірджил ван Дейк Вірджил ван Дейк Ліверпуль Ліверпуль Барселона Барселона Іспанія Трансфери Барселони Трансфери Чемпіонату Іспанії Трансфери Чемпіонату Англії
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
2
год
:
3
хв
Сенегал
19:00
Туніс
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук