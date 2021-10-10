"Синьо-гранатові" перебувають на завершальній стадії перемовин з 18-річним хавбеком Педрі щодо пролонгації угоди.

Сторони дійшли згоди щодо практично всіх умов контракту. Зокрема, щодо зарплатні хавбека, а також розміру відступних, які і надалі складатимуть 400 млн євро.

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Єдине, що залишилося узгодити, – термін договору. Барселона пропонує Педрі контракт на 5 років, а представники гравця наполягають на не такій тривалій угоді. Очікується, що сторони можуть дійти до консенсусу, уклавши контракт за системою "3+2", повідомляє Mundo Deportivo.

Офіційно про новий контракт можуть оголосити вже наступного тижня. Чинна угода іспанця з "синьо-гранатовими" розрахована до літа 2022-го, але клуб має опцію автоматичного продовження співпраці ще на 2 роки.

Барса підписала Педрі з Лас-Пальмаса у 2019 році за 20 млн євро. У сезоні 2021/22 хавбек зіграв 4 матчі.

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