Нападник Барселони П'єр-Емерік Обамеянг має всі шанси знову опинитися в АПЛ.

Каталонський етап кар'єри може закінчитися дуже швидко. Після переходу Роберта Лєвандовскі Барселона налаштована позбутися Обамеянга. Предметний інтерес до гравця проявляє Челсі.

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За інформацією Relevo, клуби близькі до того, щоб найближчим часом закрити трансфер. Барселона отримає за Обамеянга 22 мільйони євро, сума може зрости ще на 5 млн завдяки бонусам.

До слова, Обамеянг перебрався у Барселону взимку цього року на правах вільного агента. Встиг зіграти 24 матчів, забив 13 голів. Угода нападника з "синьо-гранатовими" чинна до 30 червня 2025-го.

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