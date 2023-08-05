Барселона налаштована переманити форварда Вітора Роке з Атлетіко Паранаенсе вже цього літа, а не наступного.

У липні Барселона офіційно оформила трансфер нападника Атлетіко Паранаенсе Вітора Роке. Однак, за умовами угоди, гравець збірної Бразилії мав перебратися в Каталонію лише влітку 2024 року.

Барселона офіційно оголосила про перехід нападника збірної Бразилії

Як інформує інсайдер Фабріціо Романо, після несподіваного продажу Усмана Дембеле до ПСЖ каталонський клуб хоче отримати Роке вже зараз. Барселона поліпшила своє становище в рамках правила фінансового фейр-плей завдяки продажам Дембеле і Франка Кессьє, і може дозволити собі підписати Роке відразу, не чекаючи наступного літа.

Згідно з Barca Universal, Атлетіко Паранаенсе може відпустити нападника тільки в тому випадку, якщо команда вилетить із Кубка Лібертадорес. За підсумками першої зустрічі 1/8 фіналу турніру бразильська команда поступилася Болівару з рахунком 1:3. Матч-відповідь буде зіграно 9-го серпня.

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