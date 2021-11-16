Півзахисник "блаугранас" Френкі де Йонг може незабаром припинити виступи у столиці Каталонії.

Френкі де Йонг у матчі з Динамо / Twitter футболіста

Барселона всерйоз розглядає варіант із продажем 24-річного нідерландця через повільний прогрес, повідомляє El Chiringuito.

Барселона запропонує 40 мільйонів за Адейємі – Борусія Д створює проблему

Основна причина такого рішення – бажання заробити чимало грошей. Transfermarkt оцінює його в 90 мільйонів євро. Керівництво каталонців переконане, що у послугах де Йонга буде зацікавлена чимала кількість клубів.

Нагадаємо, Френкі перебрався до "блаугранас" влітку 2019-го з Аякса. В поточному сезоні він є гравцем основного складу: 13 поєдинків та 2 результативні передачі.

"Мов скалка в дупі": кому довірився Кріш і хто розлютив Гвардіолу – 5 наймогутніших агентських імперій