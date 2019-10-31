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Барселона хоче замінити Умтіті зіркою Інтера

31 жовтня 23:18 340 Читать на русском
Барселона хоче замінити Умтіті зіркою Інтера
Мілан Шкріняр / Reuters

Барселона сподівається вирішити свої проблеми у центрі захисту, які не в останню чергу спричинені постійними травмами Самюеля Умтіті.

На радари каталонського гранда потрапив центрбек Інтера Мілан Шкріняр, інформує Mundo Deportivo.

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Словак нещодавно продовжив свій контракт з міланцями до 2023 року, однак у Барселони є план для переговорів з "нерадзуррі". Керівництво чемпіонів Іспанії знає про інтерес італійців до хавбека Івана Ракітіча, який може стати додатковим аргументом у боротьбі за Шкріняра. Саме гравець збірної Словаччини повинен замінити Самюеля Умтіті, який у цьому сезоні продовжує страждати від постійних травм.

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До слова, влітку Шкріняром активно цікавився Манчестер Юнайтед, однак англійці не змогли домовитися з Інтером щодо ціни оборонця.

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Теги
Італія Іспанія Інтер Інтер Барселона Барселона Трансфери Мілан Шкріняр Мілан Шкріняр Самюель Умтіті Самюель Умтіті
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