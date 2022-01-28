Усман Дембеле отримав 3 "братів за нещастям" – Пенья, Мінгеса і Пуч, повідомляє Sport.es.

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Барселона хоче звільнити якомога більше місця у зарплатній відомості перед запрошенням новачків. Першочергове завдання – продати Дембеле, але й трьом вихованцям краще шукати нове місце роботи. Голкіпер Пенья не має шансів за спинами тер Штегена і Нето, захисник Мінгеса ніяк не прогресує, а хавбек Пуч вже кілька сезонів не може виправдати видані аванси.

Додамо, що контракт Дембеле завершується цього літа, а всієї трійки випускників Ла Масії – на рік пізніше.

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