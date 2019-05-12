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Барселона хоче придбати Робертсона

12 травня 09:06 677 Читать на русском
Барселона хоче придбати Робертсона
Ендрю Робертсон / Reuters

Захисник Ліверпуля Ендрю Робертсон може опинитись у Барселоні.

Каталонці спробують купити Робертсона найближчого літа, передає Sports Mole. Видання зазначає, що Барселону вразила гра Робертсона в півфінальних матчах Ліги чемпіонів.

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У той же час, в каталонському клубі розуміють, що Ліверпуль навряд чи захоче розлучатися з одним зі своїх основних захисників.

У цьому сезоні Робертсон провів 46 матчів за Ліверпуль і віддав 13 гольових передач.

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Теги
Іспанія Барселона Барселона Ліверпуль Ліверпуль Ендрю Робертсон Ендрю Робертсон
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