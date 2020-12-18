Схоже, дні Філіппе Коутінью в Барселоні підходять до завершення. Принаймні, каталонський клуб намагається продати бразильця до 24 січня – дня виборів президента клубу. Відповідну вказівку вже отримав технічний секретаріат Барселони. Влітку Рональд Куман дав вінгеру шанс проявити себе після повернення з оренди, але, схоже, Коутінью не скористався шансом.

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Як відомо, Барса переживає складну економічну ситуацію – борги клубу складають майже мільярд євро, тому клуб узгодив з гравцями і персоналом скорочення зарплатні на 30%, а також відтермінування виплати бонусів. Позаяк Коутінью отримує одну з найвищих зарплат у команді, то став першим кандидатом "на вихід" вже у зимове трансферне вікно.

Потенційна втрата бразильця навряд чи стане серйозним ударом для Барси, у складі якої починає прогресувати молодий Педрі. Крім того, клубу необхідно отримати кошти на придбання Мемфіса Депая і Еріка Гарсії. Рональд Куман хоче бачити обох виконавців у своїй команді, а для цього потрібно продавати. Щоб отримати дозвіл Ла Ліги на підписання якогось футболіста, Барса змушена продати на суму, вчетверо більшу за "вхідний" трансфер, повідомляє AS з посиланням на Ara.

Контракт Коутінью з клубом чинний до літа 2023-го. Три роки тому каталонці виклали Ліверпулю 145 млн євро – найдорожчий трансфер в історії клубу. Сезон 2019/20 бразилець провів у оренді в Баварії та виграв ЛЧ, вибивши Барсу в чвертьфіналі турніру (8:2).

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