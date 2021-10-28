Рональд Куман та Люк де Йонг / Фото Барселона

Люк де Йонг є одним із головних кандидатів Барселони на вихід, повідомляє Sport.es.

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Нідерландський нападник, якого запросили влітку за ініціативою Рональда Кумана, не входить у майбутні плани каталонців. Барса орендувала Люка у Севільї на один рік, але вже взимку намагатиметься його позбутись.

У нинішньому сезоні Ла Ліги де Йонг за 6 матчів відзначився одним голом.

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