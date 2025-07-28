Барселона подать заявку у Федерацію щодо реєстрації ще одного новачка після операції воротареві Марку-Андре тер Штегену.

У вівторок, 28 липня, воротар Барселони Марк-Андре тер Штеген ляже під ніж – йому буде зроблена операція на спині під наглядом медичної служби "блаугранас". Після цієї операції каталонський клуб планує оголосити про те, що голкіпер пропустить як мінімум чотири місяці, інформує Diario Sport.

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Після цього Барселона подасть офіційні документи до Федерації, щоб вона не враховувала 80% зарплати тер Штегена у своїй звітності. У разі схвалення цієї заявки, клуб зможе зареєструвати іншого гравця.

Раніше повідомлялося, що каталонці мають намір позбавити тер Штегена капітанської пов'язки. Клуб зацікавлений у позбавленні від німця, на якого наставник команди Гансі Флік більше не розраховує. Тер Штеген заробляє в столиці Каталонії 6,3 млн євро на рік.

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